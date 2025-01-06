Анчелотти выдвинут ультиматум. "Реал" уже выбрал ему преемника

Дата публикации: 06-01-2025

Руководство мадридского "Реала" определилось с тренером, который заменит на посту главкома Карло Анчелотти.

Контракт итальянского специалиста с "Королевским клубом" рассчитан до середины 2026 года. Relevo утверждает, что Анчелотти останется в "Реале" еще на один сезон, если приведет команду к победе в Ла Лиге или Лиге чемпионов. Если он не выиграет хотя бы один из этих турниров, ему придется уйти.

По информации источника, преемник 65-летнего итальянца уже выбран - это Хаби Алонсо. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Контракт Алонсо с леверкузенским "Байером" также рассчитан до конца июня 2026 года. Сообщается, что испанский специалист собирается выполнить его до конца. В прошлом сезоне Алонсо привел "аптекарей" к историческим успехам, выиграв с ними бундеслигу и Кубок Германии.

43-летнего специалиста считают идеальным тренером для работы на "Сантьяго Бернабеу". Кроме того, у него был успешный этап карьеры в составе "сливочных", цвета которых он защищал в 2009-2014 годах и, кроме прочего, выиграл с ними Лигу чемпионов.