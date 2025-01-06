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В Турции клубы будут участвовать в назначении судей на матчи

Дата публикации: 06-01-2025

Турецкая федерация футбола (TFF) сообщила, что в ближайшем будущем представители клубов смогут участвовать в назначении судей на матчи Суперлиги.

"Мы предпринимаем первые шаги в создании новой системы в судействе/ Хотим, чтобы с нового сезона клубы принимали активное участие в назначении арбитров", — заявил президент TFF Ибрахим Хаджиосманоглу.

Лига определит своих представителей, которые войдут в совместную комиссию. В дальнейшем планируется вместе с клубами создать новый орган для управления судейством.

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