«Ливерпуль» нашел замену Салаху

Дата публикации: 05-01-2025

«Fichajes» пишет, что состав «Ливерпуля» может пополнить Лерой Сане. В английском клубе игрока «Баварии» рассматривают в качестве потенциального сменщика Мохамеда Салаха. Трансфер может состояться, если египтянин уйдет из «Ливерпуля» по завершении сезона 2024/2025.



Сам Салах ранее заявил, что переговоры по новому соглашению с «мерсисайдцами» не продвигаются. В связи с этим ближайшим летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента.



Трудовой договор Сане с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 28-летнего немца 19 встреч (5 забитых мячей, 1 результативный пас).



Рыночный ценник на вингера составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).