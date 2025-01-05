Алонсо заменит Анчелотти, если «Реал» не выиграет ни Лигу чемпионов, ни Ла Лигу

Дата публикации: 05-01-2025

«Relevo» сообщает, что по окончании сезона место Анчелотти у руля «Реала» может занять Хаби Алонсо, в настоящий момент работающий с «Байером». Однако произойдет это лишь при определенных условиях.



Руководство «сливочных» готово назначить Алонсо новым наставником команды, если мадридцы в сезоне 2024/2025 не смогут одержать победу ни в Ла Лиге, ни в Лиге чемпионов. Если же подопечным Анчелотти удастся взять хотя бы один из данных трофеев, то итальянец останется в «Реале» до конца контракта, рассчитанного до 2026 года.



«Галактикос» после 19 сыгранных матчей возглавляют испанскую Ла Лигу (43 очка). «Атлетико», идущий на второй строчке, имеет на 2 очка меньше, но у «матрасников» есть 1 игра в запасе. В Лиге чемпионов «Реал» по итогам 6 туров расположился на 20-й позиции с девятью баллами.