«Спартак» готов бесплатно отпустить Жозе

Дата публикации: 07-01-2025

«Спартак» готов расстаться с Виллианом Жозе. Ресурс «Metaratings» информирует, что к бразильцу есть интерес со стороны нескольких турецких команд. Вместе с тем официальных предложений по форварду у «красно-белых» пока нет.



В «Спартаке» не против отпустить бразильца бесплатно. Однако сам Жозе не хочет покидать московскую команду.



Цвета «Спартака» футболист защищает с лета прошлого года. Его переход обошелся «народной команде» в 2 млн евро.



В сезоне 2024/2025 Жозе выходил на поле в 13 раз и забил в них 1 гол.



С топ-клубом РПЛ бразилец связан трудовым договором до середины 2026 года. Трансферная стоимость 33-летнего нападающего равняется 2 млн евро («Transfermarkt»).