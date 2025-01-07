«Манчестер Сити» выбирает нового вратаря – есть три кандидата

Дата публикации: 07-01-2025

«Ман Сити» решил обзавестись новым вратарем.



Как сообщает «Footmercato», в клубе недовольны нынешним первым номером «горожан» бразильцем Эдерсоном, который в последнее время показывает не самую убедительную игру. По этой причине англичане ведут активные поиски нового стража ворот.



Известно, что на радаре у «Сити» есть сразу три претендента и все они представляют чемпионат Италии. Речь идет о Ване Милинковиче-Савиче («Лацио», 8 млн евро), Микеле Ди Грегорио («Ювентус», € 18 млн) и Сионе Сузуки («Парма», € 9 млн).



Приоритетным вариантом для Хосепа Гвардиолы является кипер «Юве». Однако боссы туринской команды не горят желанием продавать своего игрока посреди сезона.



В 20 матчах АПЛ «Манчестер Сити» набрал 34 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.