Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 07-01-2025

Корейский вингер Сон Хын Мин продолжит выступать в составе «Тоттенхэма». Клуб из Лондона посредством официального сайта объявил о продолжении сотрудничества сторон до лета 2026 года.



Сон оказался в «Тоттенхэме» в августе 2015 года. С того момента футболист был задействован в 431 матче, в которых он стал автором 169 голов и 90 ассистов.



До переезда на Туманный Альбион крайний нападающий успел поиграть за такие немецкие клубы как «Гамбург» и «Байер».



С декабря 2010-го Сон вызывается в сборную Южной Кореи. В футболке национальной команды 32-летний капитан провел 131 встречу (51 забитый мяч / 22 голевые передачи).



Рыночная стоимость Сон Хын Мина равняется € 38 млн.