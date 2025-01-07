ЦСКА ждет ответа от «Ривер Плейт» по трансферу Солари

Дата публикации: 07-01-2025

Московский ПФК ЦСКА заинтересован в подписании крайнего нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари.



«Красно-синие» обратились к аргентинскому клубу с официальным предложением по футболисту в размере 7 000 000 евро. Подчеркивается, что стороны ведут «специфические» переговоры, поскольку коллектив из Буэнос-Айреса владеет лишь 60% прав на 23-летнего игрока, остальные 40% принадлежат «Тальересу» и чилийскому «Коло-Коло».



Помимо «армейцев» на вингера претендуют «Спартак» и «Краснодар».



Солари стал игроком «Ривера» в 2022 году. В завершившемся сезоне аргентинец выходил на поле в 42 поединка. В них он занес в свой актив 10 голов и 5 ассистов.



Рыночный ценник на Пабло составляет 7 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Источник – «Ole».