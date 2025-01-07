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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере хавбека сборной США

Дата публикации: 07-01-2025

«Ливерпуль» не прочь усилить свой состав опорным полузащитником «Бетиса» Джонни Кардозо. Такой информацией располагает «AnfieldWatch».

Согласно источнику, «мерсисайдцы» уже сделали запрос в испанский клуб относительно 23-летнего американца. При этом о финансовой составляющей потенциального трансфера пока ничего не известно.

Отмечается, что в случае успешного завершения сделки английский гранд намерен расстаться с Ватару Эндо.

Кардозо защищает цвета «Бетиса» с января 2024 года. По ходу сезона-24/25 он поучаствовал в 20 матчах во всех турнирах, отметившись в них 1 забитым голом и 1 результативным пасом.

Хавбек является действующим игроком сборной США (провел 18 игр).

«Трансфермаркт» оценивает Кардозо в 20 000 000 евро.

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