«Ливерпуль» заинтересован в трансфере хавбека сборной США

Дата публикации: 07-01-2025

«Ливерпуль» не прочь усилить свой состав опорным полузащитником «Бетиса» Джонни Кардозо. Такой информацией располагает «AnfieldWatch».



Согласно источнику, «мерсисайдцы» уже сделали запрос в испанский клуб относительно 23-летнего американца. При этом о финансовой составляющей потенциального трансфера пока ничего не известно.



Отмечается, что в случае успешного завершения сделки английский гранд намерен расстаться с Ватару Эндо.



Кардозо защищает цвета «Бетиса» с января 2024 года. По ходу сезона-24/25 он поучаствовал в 20 матчах во всех турнирах, отметившись в них 1 забитым голом и 1 результативным пасом.



Хавбек является действующим игроком сборной США (провел 18 игр).



«Трансфермаркт» оценивает Кардозо в 20 000 000 евро.