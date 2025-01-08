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"Манчестер Сити" заплатит за Хусанова 36 млн евро

Дата публикации: 08-01-2025

Узбекистанский защитник Абдукадыр Хусанов все ближе к тому, чтобы перебраться в АПЛ.

Переговоры о его переходе в "Манчестер Сити" продолжаются, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 

Узбекистанский защитник, который летом 2023 года перешел во французский "Ланс" из белорусского "Энергетика-БГУ", с большой вероятностью станет первым представителем своей страны в английской премьер-лиге. Он является главным приоритетом "Сити" в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что "горожане" заплатят за Хусанова 36 млн евро. Напомним, полтора года назад он переходил в "Ланс" за 100 тысяч евро.

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