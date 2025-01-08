Названа причина, по которой Салах не продлевает контракт с "Ливерпулем"

Дата публикации: 08-01-2025

Мохамед Салах пока не продлил контракт с "Ливерпулем". Sky Sports объяснил, почему стороны не могут прийти к соглашению.

Салах играет на "Энфилде" с 2017 года. С тех пор он провел за "красных" 376 матчей, в которых забил 232 мяча и отдав 105 голевых передач.

В этом сезоне правый вингер находится в фантастической форме. В последних 27 играх он записал на своей счет 21 гол и 17 раз ассистировал партнерам по команде. Однако пока неизвестно, станет ли нынешний год последним, в котором 32-летний футболист защищает цвета мерсисайдцев.

Текущий контракт Салаха рассчитан до конца июня. Футболист подчеркивал в нескольких интервью, что пока не может договориться об условиях его возможного продления. Если ситуация не изменится, то по окончании сезона вингер сможет покинуть "Ливерпуль" в качестве свободного агента.

Журналист Саша Тавольери из Sky Sports рассказал, что проблема заключается в требованиях игрока относительно продолжительности соглашения. 32-летний футболист хотел бы получить гарантированный контракт на следующие три сезона. "Ливерпуль", в свою очередь, предпочёл бы более короткое соглашение с возможными пунктами относительно дальнейшего сотрудничества.

"Условия, поставленные Салахом, останавливают руководство клуба. Египтянин требует контракта, который продлится до 2028 года. Его ожидания не соответствуют философии руководства "Ливерпуля", которое хотело бы более короткого соглашения с возможностью продления в зависимости от достигнутых результатов. Хотя переговоры еще продолжаются, одной из сторон придется пойти на уступки", - описал ситуацию журналист Sky Sports.