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Ямаль восстановился от травмы и готов помочь "Барселоне" в Суперкубке Испании

Дата публикации: 08-01-2025

17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль восстановился от травмы и может принять участие в ближайшем матче каталонской команды. Об этом сообщил главный тренер "блауграны" Ханс-Дитер Флик.

"Ламин тренируется на протяжении нескольких дней. Он готов выйти на поле и, возможно, сыграет завтра", — сказал Флик.

В среду, 8 января, "Барселона" сыграет против "Атлетика" в полуфинале Суперкубка Испании.

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