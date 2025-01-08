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"Ювентус" может усилиться защитником "Барселоны"

Дата публикации: 08-01-2025

Защитник "Барселоны" Рональд Араужо может перейти в "Ювентус" на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, каталонский клуб может согласиться на аренду уругвайского центрбека, что позволило бы снизить нагрузку на зарплатный бюджет. Араужо, у которого также есть испанский паспорт, хочет получать регулярную игровую практику после пятимесячного перерыва из-за операции на сухожилии двуглавой мышцы.

Наставник "бьянконери" Тьяго Мотта надеется усилить состав, тем более что в январе "Ювентус" сыграет целых шесть матчей за 19 дней. Для Араужо Серия А – это шанс восстановить форму, так как в "Барселоне" ему сложно попадать в стартовый состав. Туринский клуб готов выплачивать ему половину зарплаты, которая на данный момент составляет 6 миллионов евро в год.

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