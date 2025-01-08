04:53 ()
Свернуть список

Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции после ЧМ-2026

Дата публикации: 08-01-2025

ЧМ-2026 для Дидье Дешама будет последним в должности наставника французской сборной. Об этом 56-летний специалист заявил в интервью журналистам «TF1». Он подчеркнул, что возглавляет национальную команду с 2012 года. Однако в 2026 году хочет закончить работу в сборной, решение уже принято.

«Ты не желаешь, чтобы хорошее оставалось в прошлом, но важно понимать, когда следует остановиться. Для меня 14 лет является большим сроком. Мне важно, чтобы команда была на вершине», - отметил Дешам.

До сборной Франции Дидье успел поработать с «Монако», «Ювентусом» и «Марселем». Вместе с «трёхцветными» он побеждал на ЧМ-2018. В 2022 году его подопечные вышли в финал мундиаля, но в решающем матче проиграли Аргентине.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close