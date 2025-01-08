Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции после ЧМ-2026

Дата публикации: 08-01-2025

ЧМ-2026 для Дидье Дешама будет последним в должности наставника французской сборной. Об этом 56-летний специалист заявил в интервью журналистам «TF1». Он подчеркнул, что возглавляет национальную команду с 2012 года. Однако в 2026 году хочет закончить работу в сборной, решение уже принято.



«Ты не желаешь, чтобы хорошее оставалось в прошлом, но важно понимать, когда следует остановиться. Для меня 14 лет является большим сроком. Мне важно, чтобы команда была на вершине», - отметил Дешам.



До сборной Франции Дидье успел поработать с «Монако», «Ювентусом» и «Марселем». Вместе с «трёхцветными» он побеждал на ЧМ-2018. В 2022 году его подопечные вышли в финал мундиаля, но в решающем матче проиграли Аргентине.