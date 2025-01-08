04:53 ()
Свернуть список

Де Брёйне ведет переговоры с клубом МЛС

Дата публикации: 08-01-2025

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне может сменить чемпионат Англии на MLS. Как стало известно изданию «The Athletic», футболист уже длительное время контактирует с «Сан-Диего». С этого года клуб будет выступать в МЛС.

Отмечается, что Де Брёйне, несмотря на интерес к нему со стороны саудовских клубов, хочет продолжить карьеру именно в США.

33-летний бельгиец представляет «горожан» с 2015 года. В сезоне-2024/25 он сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативных паса.

Действующий контракт хавбека с «Сити» истекает 30 июня. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают Де Брёйне в 35 миллионов евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close