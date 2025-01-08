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Стала известна позиция «Краснодара» по Виктору Са, которого хочет купить «Васко да Гама»

Дата публикации: 08-01-2025

К Виктору Са, принадлежащему «Краснодару», есть интерес со стороны «Васко да Гама». Как пишет ресурс «NetVasco», представители бразильской команды уже вышли на агентов вингера с целью обсудить возможность сотрудничества.

В «Краснодаре» определились с позицией в отношении Са. «Быки» не планируют расставаться с 30-летним исполнителем до завершения сезона. Бразилец входит в число ключевых игроков клуба, а его уход может заметно ослабить атакующий потенциал «Краснодара».

Состав «чёрно-зелёных» Са пополнил в феврале прошлого года, перебравшись из «Ботафого». За его трансфер краснодарцы заплатили 1,5 млн евро.

В этом сезоне Са провел 17 встреч (3 забитых мяча, 4 ассиста). Его контракт с командой Мурада Мусаева истекает в 2026 году. Ценник на 30-летнего футболиста составляет 3 млн евро («Transfermarkt»).

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