Украинский игрок отказался от трансфера в «ПСЖ» из-за Сафонова

Дата публикации: 08-01-2025

Илья Забарный, защищающий цвета «Борнмута», мог пополнить состав «ПСЖ», но отказался от перехода. Причиной тому стал Матвей Сафонов. Об этом в подкасте рассказал Луис Танзи, представляющий ресурс «L'Equipe». Слова журналиста публикуют СМИ Франции.



Сообщается, что на подписании 22-летнего центрдефа настаивал лично Луис Энрике, возглавляющий парижан. Украинец же наотрез отказался выступать в команде, за которую играет россиянин.



Забарного отличают резкие высказывания на тему конфликта между Украиной и Россией с явным негативным подтекстом в отношении России.



С «Борнмутом» киевлянин связан контрактом до 2029 года. В нынешнем сезоне в активе Забарного 20 матчей (без результативных действий).



Рыночный ценник на защитника составляет 38 млн евро (источник – Transfermarkt.de).