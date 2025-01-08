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Нуну Мендеш согласен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-01-2025

Крайний защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш готов к смене клубной прописки. Португалец хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии, где в его услугах всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед». Об этом утверждает «Foot Mercato».

Футболисту импонирует возможность поработать под руководством своего соотечественника Рубена Аморима, с которым он уже пересекался в «Спортинге».

При этом отмечается, что если Мендешу не удастся перебраться на Туманный Альбион, то 22-летний игрок обороны продлит контракт с парижанами.

«Пари Сен-Жермен» приобрел права на Нуну у «Спортинга» в 2022 году. Сумма сделки составила 38 000 000 евро. В этом сезоне португалец был задействован в 17 поединках (2 гола, 2 ассиста).

Мендеш связан контрактными обязательствами с «красно-синими» до конца июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 55 млн евро.

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