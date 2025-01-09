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Недвед вошел в руководящий состав «Аль-Шабаба»

Дата публикации: 09-01-2025

Экс-игрок «Ювентуса» Павел Недвед получил руководящую должность в «Аль-Шабабе». В пресс-службе саудовской команды сообщили, что чеха назначили спортивным директором клуба.

«Недведа назначили на пост спортивного директора», - говорится в сообщении пресс-службы «Аль-Шабаба».

В бытность футболистом Недвед защищал цвета «Спарты», «Кошице», «Лацио» и «Ювентуса».

По завершении карьеры игрока чех получил назначение в совет директоров туринской команды, а с 2015 года работал вице-президентом «Ювентуса». Однако после громкого скандала, связанного с махинациями, его отстранили от деятельности, относящейся к футболу, на 8 месяцев.

«Аль-Шабаб» по итогам 13 игр находится на шестой позиции в саудовском чемпионате, имея в своем активе 23 очка.

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