«Ювентус» начнет переговоры с «Барселоной» по Араухо после Суперкубка Испании

Дата публикации: 09-01-2025

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в итальянской Серии А. На страницах издания «Relevo» появилась информация о намерении «Ювентуса» заполучить игрока каталонского клуба.



Представители «бьянконери» посетят финал Суперкубка Испании (12 января), в котором подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют с победителем пары «Реал» – «Мальорка». Целью их визита будет проведение переговоров с «Барсой», а также агентом 25-летнего уругвайца.



Ранее в прессе сообщалось о готовности Рональда уйти в аренду в «Ювентус», чтобы иметь стабильную игровую практику.



Трудовой договор центрбека с испанским грандом истекает в 2026 году. В сезоне-24/25 Араухо сыграл 1 матч в Кубке Испании. Первую половину нынешней кампании он пропустил по причине травмы подколенного сухожилия.