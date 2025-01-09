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«Ювентус» начнет переговоры с «Барселоной» по Араухо после Суперкубка Испании

Дата публикации: 09-01-2025

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в итальянской Серии А. На страницах издания «Relevo» появилась информация о намерении «Ювентуса» заполучить игрока каталонского клуба.

Представители «бьянконери» посетят финал Суперкубка Испании (12 января), в котором подопечные Ханса-Дитера Флика сыграют с победителем пары «Реал» – «Мальорка». Целью их визита будет проведение переговоров с «Барсой», а также агентом 25-летнего уругвайца.

Ранее в прессе сообщалось о готовности Рональда уйти в аренду в «Ювентус», чтобы иметь стабильную игровую практику.

Трудовой договор центрбека с испанским грандом истекает в 2026 году. В сезоне-24/25 Араухо сыграл 1 матч в Кубке Испании. Первую половину нынешней кампании он пропустил по причине травмы подколенного сухожилия.

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