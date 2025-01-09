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«Бавария» с оптимизмом оценивает свои шансы продлить контракт с Дэвисом

Дата публикации: 09-01-2025

В «Баварии» верят, что клубу удастся пролонгировать трудовой договор с Альфонсо Дэвисом. Об этом в соцсети «X» рассказал Флориан Плеттенберг.

Инсайдер отметил, что мюнхенцы подготовили для канадца соглашение до лета 2029 года, согласно которому его зарплата составит 14-15 млн евро за сезон.

Действующий контракт с защитником истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне Дэвис выходил на поле в футболке «Баварии» в 21 встрече, отметившись в них 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Ориентировочный ценник на 24-летнего канадца равняется 50 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали, что Дэвисом интересуется «Реал», а сам защитник не планирует продлевать соглашение с «красными».

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