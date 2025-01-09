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Источник: «Зенит» заинтересован в подписании Алиссона

Дата публикации: 09-01-2025

По данным Марко Гевеса, «Зенит» проявляет интерес к Алиссону Сантане, принадлежащему «Атлетико Минейро».

«На сегодня точная информация об активности «Зенита» в Южной Америке отсутствует, но есть сведения, что у петербуржцев якобы имеется заинтересованность в Алиссоне Сантане, выступающем в «Атлетико». Он, как и Педро, сыграет на молодежном ЧМ», - публикует слова журналиста «Bobsoccer».

Сантана обучался футболу в системе «Атлетико Минейро». За первую команду футболист выступает с 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 19-летнего вингера 47 матчей за бразильскую команду (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).

Ориентировочный ценник на Сантану составляет 4,5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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