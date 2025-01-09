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Зделар может перейти из ЦСКА в «Рейнджерс»

Дата публикации: 09-01-2025

Футбольный клуб «Рейнджерс» из чемпионата Шотландии положил глаз на хавбека ЦСКА Сашу Зделара, о чем информирует ресурс «Daily Mail».

Согласно источнику, «светло-синие» уже связались с «армейцами» для обсуждения перехода 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Помимо «Рейнджерс», им интересуются несколько команд из Германии.

Сербский опорник является игроком ЦСКА с июля 2022 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 21 встрече в рамках РПЛ и Кубка России, отметившись одной результативной передачей.

Контракт Зделара с ЦСКА актуален до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ориентировочный ценник на полузащитника равняется 4 000 000 евро.

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