Зделар может перейти из ЦСКА в «Рейнджерс»

Дата публикации: 09-01-2025

Футбольный клуб «Рейнджерс» из чемпионата Шотландии положил глаз на хавбека ЦСКА Сашу Зделара, о чем информирует ресурс «Daily Mail».



Согласно источнику, «светло-синие» уже связались с «армейцами» для обсуждения перехода 29-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.



Помимо «Рейнджерс», им интересуются несколько команд из Германии.



Сербский опорник является игроком ЦСКА с июля 2022 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 21 встрече в рамках РПЛ и Кубка России, отметившись одной результативной передачей.



Контракт Зделара с ЦСКА актуален до 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Ориентировочный ценник на полузащитника равняется 4 000 000 евро.