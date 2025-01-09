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«ПСЖ» намерен купить Кварацхелию зимой

Дата публикации: 09-01-2025

«ПСЖ» пытается подписать Хвичу Кварацхелию, правами на которого владеет «Наполи». В клубе хотят завершить сделку до закрытия зимнего трансферного окна. Информацию в соцсети «X» разместил Фабрицио Романо.

Сообщается, что парижане рассчитывают включить в сделку одного из своих футболистов. В частности, «красно-синие» предложили «Наполи» Милана Шкриньяра и денежную выплату. Однако неаполитанцев данный вариант не устраивает из-за высокой зарплаты защитника.

Срок действия контракта Кварацхелии с «адзурри» ограничен летом 2028 года. В сезоне 2024/25 на счету 23-летнего вингера 17 игр с 5 голами и 3 ассистами. Рыночный ценник на футболиста составляет 85 млн евро (согласно Transfermarkt.de).

Ранее ряд источников сообщили, что Кварацхелия близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» уже в январе. Сумма трансфера составит 80 000 000 евро.

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