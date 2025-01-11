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«Шахтеру» понадобился защитник «Пеньяроля»

Дата публикации: 11-01-2025

Центральный защитник «Пеньяроля» Хуан Родригес может продолжить свою карьеру в украинской Премьер-лиге. Информацией поделился журналист «Carve Deportiva» Рамиро Сория.

По сведениям источника, в услугах 19-летнего уругвайца заинтересован «Шахтер», предложивший за футболиста около шести миллионов евро. Также «Пеньяроль» может получить процент от будущей продажи игрока.

Отмечается, что кроме «горняков» за защитником следят и другие европейские клубы.

В прошлом году Родригес выступал за «Бостон Ривер» на правах аренды. На его счету 24 матча (без результативных действий). В мае 2024-го Хуан провел свой первый матч в составе сборной Уругвая.

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