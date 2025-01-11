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«Милан» хочет подписать защитника сборной Грузии

Дата публикации: 11-01-2025

По данным Джанлуки Ди Марцио, «Милан» намерен опередить «Ювентус» в споре за Сабу Гогличидзе, контрактом которого владеет «Эмполи».

Миланцы рассчитывают закрыть сделку по переходу защитника уже в январе. При этом «россонери» готовы оставить его в «Эмполи» в рамках арендного соглашения сроком на полгода. «Ювентусу» интересен вариант с приобретением Гогличидзе по завершении сезона.

В сезоне 2024/2025 на счету 20-летнего игрока 16 встреч в составе «Эмполи» (без результативных действий).

Срок действия трудового договора с Гогличидзе ограничен июнем 2027 года. Ориентировочный ценник на грузина составляет 8 млн евро (Transfermarkt.de).

«Эмполи» приобрел Гогличидзе у «Торпедо» из Кутаиси за 0,45 млн евро.

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