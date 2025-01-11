Коло Муани согласен на аренду в «Ювентус»

Дата публикации: 11-01-2025

Рандаль Коло Муани, принадлежащий «ПСЖ», дал согласие на аренду в «Ювентус». Информацию в своем аккаунте в социальной сети «Х» разместил Мирко Ди Натале. Вместе с тем судьба трансфера еще не решена, клубы ведут переговоры по условиям сделки.



Сообщается, что «бьянконери» не намерены брать на себя издержки по зарплате форварда в полном объеме.



К французу также есть интерес со стороны «Тоттенхэма» и «МЮ».



С парижанами Коло Муани связан трудовыми отношениями до середины 2028 года. В нынешнем сезоне в активе нападающего 14 встреч в футболке «ПСЖ» (2 забитых мяча, 1 результативная передача).



Трансферный ценник на 26-летнего исполнителя равняется 30 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).