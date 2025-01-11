Стали известны три причины, почему «Барселона» хочет подписать Рашфорда

Дата публикации: 11-01-2025

Sport.es утверждает, что «Барселона» хочет видеть в своем составе Маркуса Рашфорда. Каталонцы рассчитывают арендовать вингера, что обусловлено тремя причинами.



Хансу-Дитеру Флику импонируют игровые качества Рашфорда, который «один в один» может обойти любого футболиста. Именно этого, по мнению специалиста, не достает клубу слева в атаке.



Кроме того, в январе «блаугранас» планируют отправить в аренду Ансу Фати, потому испанскому гранду будет необходим футболист на его место.



Наконец, в «Барселоне» видят в Рашфорде универсального игрока, который при необходимости сможет подменить возрастного Роберта Левандовски в центре нападения.



Права на англичанина принадлежат «МЮ», с которым он связан контрактом до 2028 года.