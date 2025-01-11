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«Манчестер Сити» – фаворит в борьбе за Ларссона

Дата публикации: 11-01-2025

Хавбек «Айнтрахта» и сборной Швеции Хуго Ларссон уже в это трансферное окно может стать частью «Ман Сити».

По данным «GiveMeSport», именно команда Хосепа Гвардиолы является лидером в гонке за подписание молодого футболиста. Потенциальный трансфер оценивается в 83,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Хуго находится на карандаше у «Ливерпуля» и «Арсенала».

Контракт Ларссона с «орлами» истекает в июне 2029 года. В сезоне-24/25 швед выходил на поле в 22 поединках. В них он сумел отличиться 4 голами и 1 результативной передачей.

Также 20-летний полузащитник может похвастаться участием в восьми играх за национальную команду.

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