«Челси» сделал предложение 22-летнему вингеру из испанской Сегунды

Дата публикации: 12-01-2025

«Relevo», указывая в качестве источника информации радиостанцию «Onda Cero», пишет, что следующим клубом Еремая Эрнандеса может стать «Челси». «Пенсионеры» проявляют предметный интерес к форварду и уже сделали ему предложение.



Сам 22-летний футболист не спешит со сменой команды, несмотря на то, что в настоящий момент «Депортиво», цвета которого он защищает, выступает в Сегунде. Уйти из клуба он готов лишь при наличии выгодного для «Депортиво» предложения.



Трудовые отношения с Эрнандесом действуют до июня 2030 года. В текущем сезоне на счету крайнего нападающего 18 встреч в Сегунде с 8 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Рыночный ценник на Эрнандеса составляет € 2 млн (Transfermarkt.de).