«Ливерпуль» может приобрести защитника «Севильи» за 25-30 млн евро

Дата публикации: 12-01-2025

К Луаку Баде есть интерес со стороны «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Для английских клубов защитник «Севильи» является одной из главных трансферных целей.



В трудовом договоре Баде с испанской командой присутствует условие по отступным, размер которых составляет 60 000 000 евро. Однако руководство «Севильи», испытывающей серьезные финансовые трудности, готово отпустить защитника за 25-30 млн евро.



Контракт 24-летнего француза с испанским клубом действует до 2029 года. В 16 встречах текущего сезона в составе «Севильи» Баде отдал 1 результативную передачу.



Transfermarkt.de оценивает защитника в 25 млн евро.



«Севилья» выкупила права на Баде летом 2023 года у «Ренна» за 12 миллионов евро.



Источник – «AS».