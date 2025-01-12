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«Наполи» за 50 млн евро может купить Гарначо на замену Кварацхелии

Дата публикации: 12-01-2025

«Наполи» прорабатывает вариант с подписанием Алехандро Гарначо из «МЮ». Антонио Конте, возглавляющий неаполитанцев, считает, что вингер «красных дьяволов» сможет заменить Хвичу Кварацхелию, который уже в январе может перебраться в «ПСЖ». Информацию опубликовало издание «Sportitalia».

Неаполитанцы пытаются выйти на «манкунианцев» с целью обсуждения условий потенциальной сделки. Англичане могут продать 20-летнего аргентинца за 50 млн евро.

Действующее соглашение Гарначо с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2028 года. В текущем сезоне на счету футболиста 29 встреч (8 забитых мячей, 4 результативные передачи). При этом в последних играх Алехандро перестал выходить в основе команды.

Transfermarkt.de оценивает Гарначо в 50 000 000 евро.

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