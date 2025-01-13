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Николо Скира: "Манчестер Сити" полностью согласовал трансфер и контракт Хусанова

Дата публикации: 13-01-2025

"Манчестер Сити" согласовал переход защитника "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукадыра Хусанова.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, сумма трансфера составит 50 млн евро с учетом бонуса. Контракт 20-летнего футболиста с "горожанами" будет рассчитан до 2029 года с опцией продления еще на один год.

Хусанов пропускает сегодняшний матч Лиги 1 против "Гавра". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах "Ланса" во всех турнирах и отметился голевой передачей.

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