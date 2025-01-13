«Астон Вилла» договорилась с «Боруссией» по трансферу Малена

Дата публикации: 13-01-2025

«Астон Вилла» пополнится Дониэллом Маленом, ранее выступавшим в составе «Боруссии» из Дортмунда.



Фабрицио Романо утверждает, что бирмингемцы договорились с немецкой командой по условиям трансфера. Переход вингера обойдется «Астон Вилле» в 23 млн евро. Еще 3 миллиона «чёрно-жёлтые» смогут заработать в качестве бонусных выплат.



По данным Флориана Плеттенберга, «львы» уже согласовали с Маленом условия трудового договора.



Контракт 25-летнего нидерландца с «Боруссией» истекает в 2026 году. В текущем сезоне вингер появлялся на поле в футболке дортмундцев в 21 матче, в которых он отличился 5 раз и отдал 1 голевую передачу.



Ориентировочный ценник на Малена составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).