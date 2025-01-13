17:48 ()
Свернуть список

«Астон Вилла» договорилась с «Боруссией» по трансферу Малена

Дата публикации: 13-01-2025

«Астон Вилла» пополнится Дониэллом Маленом, ранее выступавшим в составе «Боруссии» из Дортмунда.

Фабрицио Романо утверждает, что бирмингемцы договорились с немецкой командой по условиям трансфера. Переход вингера обойдется «Астон Вилле» в 23 млн евро. Еще 3 миллиона «чёрно-жёлтые» смогут заработать в качестве бонусных выплат.

По данным Флориана Плеттенберга, «львы» уже согласовали с Маленом условия трудового договора.

Контракт 25-летнего нидерландца с «Боруссией» истекает в 2026 году. В текущем сезоне вингер появлялся на поле в футболке дортмундцев в 21 матче, в которых он отличился 5 раз и отдал 1 голевую передачу.

Ориентировочный ценник на Малена составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close