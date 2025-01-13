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Уокер дал ответ клубам Саудовской Аравии

Дата публикации: 13-01-2025

Кайл Уокер планирует завершить сотрудничество с «Ман Сити» и попробовать свои силы в другом чемпионате. Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан», подтвердил, что защитник хочет покинуть команду.

Информацию о возможном варианте продолжения карьеры Уокера разместил ресурс «Transfer News Live», указывая в качестве ее источника «talkSPORT». Сообщается, что приоритетом для англичанина является Европа, в частности – «Милан». Защитник может пополнить состав «россонери».

Ранее СМИ писали об интересе к Уокеру со стороны «Аль-Ахли», «Аль-Иттихада» и «Аль-Насра».

В текущем сезоне в составе «Сити» 34-летний Кайл провел 18 матчей (без результативных действий). Его контракт с клубом актуален до середины 2026 года.

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