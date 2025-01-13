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Кварацхелия может стать игроком «ПСЖ» уже в середине этой недели

Дата публикации: 13-01-2025

По данным Лоика Танзи, представляющего издание «L'Équipe», переход Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» может состояться в середине недели. Решающим в переговорах по трансферу станет понедельник. Если клубы смогут договориться по условиям сделки, то 15-го или 16-го января вингер «Наполи» приедет в Париж, где пройдет медицинский осмотр.

Ранее ряд источников писали, что грузинский футболист согласился на трансфер в «ПСЖ», несмотря на наличие других предложений. Его зарплата в случае осуществления сделки возрастет в 5 раз.

С «Наполи» Кварацхелия связан контрактом до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне в активе вингера 5 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «адзурри». Transfermarkt.de оценивает Хвичу в 85 млн евро.

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