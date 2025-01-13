С «Крыльев Советов» хотят взыскать почти 900 млн рублей

Дата публикации: 13-01-2025

В Арбитражном суде Москвы оказался иск к «Крыльям Советов» от компании «РТ-Капитал», являющейся частью холдинга «Ростех». С самарцев требуют возврата долга в 897 млн рублей. Погасить задолженность команде было необходимо еще в 2016 году.



«Самарцы испытывали серьезные финансовые проблемы, в связи с чем попросили кредитной поддержки у «Ростеха». «Крыльями Советов» была получена соответствующая финансовая помощь. Статус долга подтверждался ежегодно, благодаря чему клуб мог выступать в РПЛ. В «Ростехе» выражали готовность реструктуризировать долг, но требовали с «Крыльев» надлежащее обеспечение.



Команда не выполняла свои долговые обязательства с 2016 года, потому было решено обратиться в суд», - сообщили в пресс-службе корпорации.