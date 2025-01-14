«Арсенал» купит Субименди за 51 млн фунтов грядущим летом

Дата публикации: 14-01-2025

«Арсенал» ближайшим летом рассчитывает оформить переход Мартина Субименди.



Издание «Daily Mail» утверждает, что трансфер практически оформлен. «Пушкари» намерены воспользоваться опцией выкупа 25-летнего опорника и готовы отдать за его переход 51 млн фунтов (порядка 60 млн евро). Лондонцы планировали заполучить Субименди уже в январе, но руководство «Реала Сосьедад» выступило против этого, решив сохранить футболиста до конца сезона.



Действующий договор с опорником истекает в середине 2027 года. В сезоне 2024/2025 на счету Мартина 22 встречи за испанскую команду (1 забитый мяч, 2 результативные передачи).



Трансферная стоимость Субименди – 60 млн евро (Transfermarkt.de).