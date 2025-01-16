"Айнтрахт" - "Боруссия" (Дортмунд). Прогноз и варианты ставок на матч 17 января

Дата публикации: 16-01-2025

Программу 18-го тура бундеслиги откроет его единственный пятничный поединок. И его афиша, надо сказать, вполне притягательна: к претенденту на медали пожалует на арену "Дойче банк Парк" именитая команда Нури Шахина (22:30).

А ведь считанные дни назад, всего за три дня этой встречи, соперники провели матчи еще 17-го тура. Причем те вторничные поединки сложились для них совсем по-разному. "Айнтрахт", например, добыл вторую победу подряд: вслед за "Санкт-Паули" крупно побил куда более сильный "Фрайбург" — 4:1. Причем эту викторию хозяевам принес своими 1+2 египетский форвард Омар Мармуш. Сейчас он второй бомбардир бундеслиги с 15 мячами (у Харри Кейна 16), и неудивительно, что у африканца на мази контракт с "Манчестер Сити".

А вот у "Боруссии", напротив, два подряд поражения. Причем ладно — 2:3 от полномочного чемпиона "Байера". Но 2:4 от аутсайдера "Хольштайна", хуже которого чемпионат проводит только замыкающий таблицу "Бохум"… Надо сказать, что у команды из Дортмунда тот поединок пропускал ряд ключевых игроков. Например, основной хавбек Паскаль Гросс — из-за дисквалификации, а защитник Никлас Зюле и форвард Карим Адейеми — по причине травм. Ожидается, что оба последних из-за этого пропустят и матч с "Айнтрахтом".

Мы же предлагаем следующие варианты ставок. Во-первых, "Боруссия" не проиграет — Х2 (кф. около 1,7). Во-вторых, пограничный тотал мячей "Боруссии" больше 1 (кф. около 1,5).