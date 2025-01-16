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«Арсенал» может подписать капитана «Ромы»

Дата публикации: 16-01-2025

«La Repubblica» информирует, что Лоренцо Пеллегрини привлек внимание «Арсенала». На подписании капитана «Ромы» настаивает Микель Артета, возглавляющий «пушкарей».

«Красно-белые» не являются единственными претендентами на Пеллегрини. К полузащитнику римлян также есть интерес со стороны «Наполи» и «Интера». Чтобы заполучить атакующего хавбека, лондонцам придется выиграть конкуренцию у итальянских грандов.

Цвета «Ромы» Пеллегрини защищает с 2017 года. В сезоне 2024/2025 в активе 28-летнего футболиста 21 игра в составе «джаллоросси» (2 забитых мяча, 2 результативные передачи).

Трудовой договор с Лоренцо действует до июня 2026 года. Ориентировочный ценник итальянца, по данным Transfermarkt.de, составляет в 14 млн евро.

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