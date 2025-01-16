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«Челси» ведет переговоры по трансферу Адейеми из дортмундской «Боруссии»

Дата публикации: 16-01-2025

Переговоры по переходу Карима Адейеми в «Челси» продолжаются. Информация появилась в аккаунте Кристиана Фалька в социальной сети «Х».

Лондонцы пытаются договориться с дортмундской «Боруссией» о переходе вингера по окончании сезона. Заполучить Адейеми также хочет «Наполи». Неаполитанцы рассчитывают оформить его трансфер уже в январе. Вместе с тем вероятность удачного завершения сделки невысока, поскольку «шмели» выставили за футболиста слишком большой ценник.

Трудовые отношения Адейеми с «Боруссией» действуют до середины 2027 года. В текущем сезоне Карим выходил на поле в 11 поединках (5 голов, 5 ассистов).

Рыночная стоимость Адейеми – 35 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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