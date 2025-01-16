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«Краснодар» может усилить состав защитником из Аргентины

Дата публикации: 16-01-2025

Гонсало Кальвиджиони, указывая в качестве источника информации «Estadio 3», пишет, что «Краснодар» заинтересован в услугах Анхело Мартино, защищающего цвета «Ньюэллс Олд Бойз».

Сообщается, сделка по трансферу Мартино в «Расинг» завершилась неудачей. «Быки» решили воспользоваться ситуацией и активно включились в переговорный процесс.

У левого фулбека нет опыта выступлений в европейских чемпионатах. На протяжении всей своей карьеры он играл исключительно за аргентинские команды. «Ньюэллс» подписал Мартино в феврале 2023 года за 1,40 млн евро.

В минувшей кампании на счету Анхело 37 встреч с 4 голевыми передачами.

Трудовые отношения с Мартино с «красно-черными» истекают в декабре. Ориентировочный ценник на футболиста равняется 1,3 млн евро («Transfermarkt»).

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