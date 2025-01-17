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Холанд продлил контракт с "Ман Сити"

Дата публикации: 17-01-2025

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2034 года.

Контракт 24-летнего игрока станет одним из самых дорогих в истории футбола. Кроме того, сообщается, что из него пропадет опция возможного выкупа.

Холланд выступает за "горожан" с лета 2022 года. С того момента он провел за команду 126 матчей, забил 111 голов и сделал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

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