Аллегри возглавит клуб из Саудовской Аравии

Дата публикации: 17-01-2025

"Аль-Ахли" договорился с Массимилиано Аллегри, чтобы тот стал новым главным тренером команды. Окончательные детали будут урегулированы в ближайшие дни.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянский специалист будет работать с командой со следующего сезона.

Он заменит немца Маттиаса Яйссле, который с июля 2023 года тренирует команду.

В этом сезоне "Аль-Ахли" в 15 турах набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.