Эрлинг Холанд: "Теперь я — один из "Сити", несмотря ни на что"

Дата публикации: 18-01-2025

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что намерен продолжать работать над собой и помогать команде добиваться больших успехов с "горожанами".

"Манчестер Сити" — это особенный клуб, полный фантастических людей и потрясающих болельщиков, и именно такая атмосфера помогает всем проявить себя с лучшей стороны. Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в клубе, ведь все они так помогли мне за последние пару лет. Они сделали это место особенным, и теперь я — один из "Сити", несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, работать над собой и делать всё возможное, чтобы помочь нам добиться большего успеха", — приводит слова Холанда официальный сайт клуба.