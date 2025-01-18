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«ПСЖ» не хочет платить Мендешу 10 млн евро, игрок интересен грандам АПЛ

Дата публикации: 18-01-2025

«ПСЖ» не намерен выплачивать Нуну Мендешу зарплату в 10 000 000 евро. При таких обстоятельствах защитник в скором времени может покинуть парижскую команду. Информацию опубликовал в социальной сети «Х» Джамель.

Сам португалец уверен, что зарплата 10 млн евро за сезон соответствует его игровому уровню. С «красно-синими» Нуну готов пролонгировать сотрудничество лишь при условии, что в клубе согласятся на условия, запрашиваемые им. За ситуацией следят «Ливерпуль» и «МЮ», заинтересованные в услугах Мендеша.

В сезоне 2024/2025 португалец провел за «ПСЖ» 19 встреч, отметившись в них 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

Трудовые отношения Мендеша с парижанами действуют до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего защитника в 55 млн евро.

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