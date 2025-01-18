«Зенит» отказался включать Нино в сделку по трансферу вингера «Ботафого»

Дата публикации: 18-01-2025

«Зенит» ответил отказом на предложение «Ботафого», просившего дополнить сделку по переходу Луиса Энрике футболистом петербуржцев Нино. Информацией в своем аккаунте в социальной сети «Х» поделился Луис Антунеш.



В бразильской команде хотели получить за Энрике 28 миллионов евро и защитника петербуржцев. В «Зените» отказались от данного варианта. Боссы «сине-бело-голубых» сделали «Ботафого» ответное предложение в 35 млн евро.



У Энрике есть опыт выступления в Европе. В 2022-2024 годах он защищал цвета «Бетиса». В феврале 2024 года футболист вернулся на родину, став игроком «Ботафого».



Контракт с вингером истекает в декабре 2028 года. Рыночный ценник на Энрике равняется 22 млн евро (по данным «Трансфермаркт»).