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«МЮ» может побороться с «Баварией» и «Челси» за Байно-Гиттенса

Дата публикации: 19-01-2025

Сразу несколько топ-клубов заинтересованы в трансфере Джейми Байно-Гиттенса, принадлежащего дортмундской «Боруссии». Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Флорианом Плеттенбергом, вингер привлек внимание «МЮ», «Челси» и «Баварии».

Сообщается, что официальных предложений по Байно-Гиттенсу «шмели» пока не получали, но предметный интерес со стороны данных клубов имеется. Сам футболист может покинуть «Боруссию», если дортмундцам не удастся заполучить путевку в Лигу чемпионов на сезон 2025/2026.

В текущем сезоне англичанин забил 11 мячей и отдал 5 голевых пасов в 26 играх. Его соглашение с клубом истекает в 2028 году. Рыночный ценник на Байно-Гиттенса равняется 50 млн евро («Transfermarkt»).

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