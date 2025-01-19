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Шахин может быть уволен из «Боруссии» Д после матча ЛЧ

Дата публикации: 19-01-2025

Руководство «Боруссии» (Дортмунд) может отказаться от услуг Нури Шахина, если в седьмом туре ЛЧ клубу не удастся добиться положительного результата. Ближайшую игру в данном турнире «чёрно-жёлтые» проведут 21-го января против «Болоньи». Информацией поделился Флориан Плеттенберг из «Sky Sport Germany».

Инсайдер отметил, что следующим наставником «Боруссии» могут назначить Эрика тен Хага, в октябре уволенного из «Манчестер Юнайтед». Данный вариант считается одним из приоритетных для клуба. В числе потенциальных сменщиков Шахина также значится Себастьян Хенес, работающий со «Штутгартом». Отступные за специалиста составляют 7-8 млн евро.

В 8 последних встречах «Боруссии» удалось победить лишь раз. В Бундеслиге подопечные Шахина занимают 10-е место после 18 туров.

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