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«Милан» хочет закрыть сделку по Уокеру в течение суток

Дата публикации: 19-01-2025

«Милан» рассчитывает оформить трансфер Кайла Уокера, принадлежащего «Ман Сити», в кратчайшие сроки. Как пишет в социальной сети «Х» Фабрицио Романо, судьба сделки решится в ближайшие сутки. Стороны должны провести решающий раунд переговоров.

Сам футболист уже согласился стать игроком «россонери». Клубы рассматривают вариант с арендой Уокера. При этом у «Милана» будет возможность оформить полноценный переход защитника.

Ранее СМИ писали, что «Сити» может подписать с Уокером новое соглашение до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего правого защитника 18 матчей в составе «горожан» (без результативных действий). Его контракт с клубом в силе до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Уокера в 10 млн евро.

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