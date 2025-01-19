«Милан» хочет закрыть сделку по Уокеру в течение суток

Дата публикации: 19-01-2025

«Милан» рассчитывает оформить трансфер Кайла Уокера, принадлежащего «Ман Сити», в кратчайшие сроки. Как пишет в социальной сети «Х» Фабрицио Романо, судьба сделки решится в ближайшие сутки. Стороны должны провести решающий раунд переговоров.



Сам футболист уже согласился стать игроком «россонери». Клубы рассматривают вариант с арендой Уокера. При этом у «Милана» будет возможность оформить полноценный переход защитника.



Ранее СМИ писали, что «Сити» может подписать с Уокером новое соглашение до лета 2027 года.



В нынешнем сезоне на счету 34-летнего правого защитника 18 матчей в составе «горожан» (без результативных действий). Его контракт с клубом в силе до 2026 года. Transfermarkt.de оценивает Уокера в 10 млн евро.